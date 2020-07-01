В Екатеринбурге более 250 магазинов нарушают «коронавирусные» правила

17:04 | 10.07.2020

Фото: komkur.info

За месяц созданные по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева контрольные группы выявили 265 екатеринбургских магазинов, нарушающих санитарные правила, связанные с распространением коронавируса.



По словам министра общественной безопасности региона Александра Кудрявцева, проверке подверглись продуктовые магазины и непродовольственные торговые объекты площадью до 800 квадратных метров, которым сейчас разрешено работать.



«Во всех проверенных магазинах торговых сетей и торговых объектов выявлены идентичные нарушения: отсутствие ведения журнала учета обработки помещений, отсутствие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты и антисептиков. Не осуществлялась замена средств индивидуальной защиты каждые три часа, отсутствовали бактерицидные лампы», — сказал министр.



За месяц составлено 228 протоколов об административном нарушении, с остальными предпринимателями проведены профилактические беседы. При этом Куйвашев заявил, что нужно сразу останавливать работу кафе и ресторанов с открытыми верандами, нарушающих санитарные требования.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»