Обновлена карта распространения коронавируса в Свердловской области

Роспотребнадзор опубликовал новую карту распространения коронавирусной инфекции на Среднем Урале. Карта составлена по данным на 8 июля.Всего в Свердловской области выявлены 14 792 случая коронавируса. Больше всего зараженных зафиксировано в Екатеринбурге (9 548), затем идут Нижний Тагил (732), Верхняя Пышма (389), Березовский (349), Первоуральск (309), Невьянск (185), Ревда (183), Каменск-Уральский и Каменский район (162), Реж и Режевской район (156). Десятое место в антирейтинге занимает Полевской (139).На данный момент в регионе остается лишь одна территория, где не зарегистрирован ни один зараженный – Таборинский муниципальный район.