В Свердловской области наладили производство линий для выпуска масок

22:33 | 8.07.2020

Фото: bcs.bfm.ru

В Свердловской области промышленники начали выпускать оборудование для производства средств индивидуальной защиты, об этом рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.



По словам замминистра промышленности и науки региона Игоря Зеленкина, в области налажено производство линий для выпуска масок, также в ближайшее время начнется изготовление материала для средств индивидуальной защиты.



«Сегодня Свердловская область производит не просто средства индивидуальной защиты. У нас есть предприятие «Про100металл», которое спроектировало и успешно поставляет не только на российский рынок линии по производству медицинских масок. И мы пошли еще дальше. Поскольку по многим видам сырья мы имеем импортозависимость, и возникали сложности с поставками, совместно с бизнесом было принято решение изготавливать на производствах Свердловской области и сырье», – сказал Зеленкин.



Добавим, что в ближайшее время предприятие «Медика Е» запустит линию по производству мельтблауна для производства масок, мощность которой будет около 10 тонн в месяц.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»