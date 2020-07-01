Новости дня
20:40 | 8.07.2020
Фото: gtrk-saratov.ru
Пятерым жителям Свердловской области назначили реальные сроки за незаконную рубку леса
Так, Александр Кузнецов, Николай Демкович, Дмитрий Холопов, Василий Лаевский и Роман Нечаев совершили незаконные рубки 214,95 куб. м. леса. Кузнецов, будучи индивидуальным предпринимателем, обратился к Демковичу для совершения незаконной рубки леса в Шалинском районе. Далее они вовлекли в деятельность Холопова и Лаевского. Группа в период с мая по сентябрь 2019 года занималась вырубкой леса и причинила ущерб на суммы свыше 5,9 млн рублей.
Также Кузнецов, Холопов и Нечаев, действуя в составе группы лиц, совершили вырубки причинив ущерб на сумму свыше 3,4 млн рублей.
В результате Шалинский райсуд назначил Кузнецову 3 года 6 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с заготовкой леса на срок 2 года 6 месяцев, Демковичу - 3 года лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с заготовкой леса, на срок 2 года, Холопову - 1 год 6 месяцев лишения свободы, Лаевскому - 2 года 6 месяцев лишения свободы, Нечаеву - 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Кроме того, подсудимым придется возместить причиненный ущерб в размере 9,3 млн рублей.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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