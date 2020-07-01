Пятерым жителям Свердловской области назначили реальные сроки за незаконную рубку леса

20:40 | 8.07.2020

Фото: gtrk-saratov.ru

В Свердловской области вынесли приговор пятерым местным жителям, обвиняемым в незаконной рубке леса с ущербом на сумму свыше 9,3 млн рублей. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, за преступление им назначили реальное лишение свободы.



Так, Александр Кузнецов, Николай Демкович, Дмитрий Холопов, Василий Лаевский и Роман Нечаев совершили незаконные рубки 214,95 куб. м. леса. Кузнецов, будучи индивидуальным предпринимателем, обратился к Демковичу для совершения незаконной рубки леса в Шалинском районе. Далее они вовлекли в деятельность Холопова и Лаевского. Группа в период с мая по сентябрь 2019 года занималась вырубкой леса и причинила ущерб на суммы свыше 5,9 млн рублей.



Также Кузнецов, Холопов и Нечаев, действуя в составе группы лиц, совершили вырубки причинив ущерб на сумму свыше 3,4 млн рублей.



В результате Шалинский райсуд назначил Кузнецову 3 года 6 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с заготовкой леса на срок 2 года 6 месяцев, Демковичу - 3 года лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с заготовкой леса, на срок 2 года, Холопову - 1 год 6 месяцев лишения свободы, Лаевскому - 2 года 6 месяцев лишения свободы, Нечаеву - 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.



Кроме того, подсудимым придется возместить причиненный ущерб в размере 9,3 млн рублей.



Приговор суда в законную силу не вступил.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»