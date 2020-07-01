На металлургическом комбинате в Нижнем Тагиле произошла вспышка коронавируса

15:56 | 8.07.2020

Фото: urban3p.com

В конвертерном цехе НТМК, который входит в состав холдинга ЕВРАЗ, произошла вспышка коронавируса. Информацию подтвердили в пресс-службе ЕВРАЗа.



«Сегодня сложилась серьезная ситуация с заболевшими в конвертерном цехе. Один из слесарей ушел на выходной, а затем — на больничный и никому не сообщил о своем плохом состоянии и симптомах коронавируса. В итоге получили массовое заражение в параметре одного цеха с эпицентром в механической службе», — сообщил представитель комбината.



По данным агентства «Все новости», тесты на Covid-19 сдали 1380 сотрудников, многие из которых в последствии оказались положительными. В пресс-службе ЕВРАЗа факт вспышки подтвердили, однако называть точную цифру сотрудников с подтвердившимся диагнозом отказались и добавили, что «ситуация не так драматична, как ее подают отдельные СМИ». Об остановке производства речи не идет.



В цеху продезинфицировали все производственные территории, душевые и маршруты передвижения работников. Заразившиеся находятся либо в лечебных учреждениях, либо на самоизоляции в зависимости от тяжести заболевания.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»