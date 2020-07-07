Обновлена карта распространения коронавируса в Свердловской области

Роспотребнадзор опубликовал новую карту распространения коронавирусной инфекции на Среднем Урале. Карта составлена по данным на 7 июля.Всего в Свердловской области выявлены 14 529 случаев коронавируса. Больше всего зараженных зафиксировано в Екатеринбурге (9 428), затем идут Нижний Тагил (700), Верхняя Пышма (388), Березовский (328), Первоуральск (307), Ревда (181), Невьянск (180), Каменск-Уральский и Каменский район (162), Реж и Режевской район (146). Десятое место в антирейтинге занимает Полевской (138).На данный момент в регионе остается лишь одна территория, где не зарегистрирован ни один зараженный – Таборинский муниципальный район.