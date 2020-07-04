Число зараженных коронавирусом свердловчан превысило 14 тысяч

12:31 | 5.07.2020

Фото: yandex.ua

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 266 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 14 033 случая новой коронавирусной инфекции.



Диагноз был лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+123), Алапаевска и Алапаевского района, Артинского, Артемовского городских округов, Асбеста, Каменска-Уральского, Верхнего Тагила, Нижнего Тагила, Богдановича, Верх-Нейвинского, Верхотурья, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Полевского, Режа, Североуральска, Серова, Туринского, Талицкого, Сысертского городских округов, Первоуральска, Ревды, Ирбита, Камышлова, Кировграда, Нижней Салды, Кушвы, Среднеуральска, Березовского.



Состояние 158 госпитализированных оценивается как тяжелое, 127 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 61 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 701. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.



Выписано 145 человек. Всего уральские врачи вылечили 8342 пациента.



Зарегистрировано пять случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 124.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»