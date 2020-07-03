Обновлена карта распространения коронавируса в Свердловской области

Роспотребнадзор опубликовал новую карту распространения коронавирусной инфекции на Среднем Урале. Карта составлена по данным на 4 июля.Всего в Свердловской области выявлены 13 767 случаев коронавируса. Больше всего зараженных зафиксировано в Екатеринбурге (9 006), затем идут Нижний Тагил (646), Верхняя Пышма (387), Березовский (305), Первоуральск (298), Невьянск (172), Ревда (169), Каменск-Уральский и Каменский район (155), Полевской (126). Десятое место в антирейтинге занимает Реж и Режевской район (123).На данный момент в регионе остается лишь одна территория, где не зарегистрирован ни один зараженный – Таборинский муниципальный район.