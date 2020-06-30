Обновлена карта распространения коронавируса в Свердловской области

Роспотребнадзор опубликовал новую карту распространения коронавирусной инфекции на Среднем Урале. Карта составлена по данным на 1 июля.Всего в Свердловской области выявлены 13 048 случаев коронавируса. Больше всего зараженных зафиксировано в Екатеринбурге (8622), затем идет Нижний Тагил (596), Верхняя Пышма (366), Березовский (275), Первоуральск (259), Невьянск (159), Каменск-Уральский и Каменский район (155), Ревда (137), Реж и Режевской район (122). Десятое место в антирейтинге занимает Полевской (121).На данный момент в регионе остается лишь одна территория, где не зарегистрирован ни один зараженный – Таборинский муниципальный район.