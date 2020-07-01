Роспотребнадзор запретил футбольный матч «Оренбург» – «Урал»

17:14 | 1.07.2020

Фото: sportsweek.org

Из-за выявленных случаев заражения коронавирусом у игроков «Оргенбурга» Роспотребнадзор запретил матч с клубом «Урал».



«Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области не согласовало «Оренбургу» проведение домашнего матча 25-го тура Тинькофф-Чемпионата России против «Урала». Участие команды в остальных матчах будет зависеть от результатов следующих тестирований. На данный момент у десяти представителей «Оренбурга» подтверждено заболевание. За ними установлено динамическое наблюдение. Команда продолжает следовать всем предписаниям Роспотребнадзора, находится на карантине и продолжает регулярное тестирование», – говорится в заявлении Российской Премьер-Лиги.



Свердловские футболисты узнали об отмене матча всего за несколько часов до вылета на игру, заявили в пресс-службе «Урала». «Мы уже приехали в аэропорт, когда нам сообщили эту новость. До последнего готовились к вылету, но когда пришло официальное письмо от РПЛ об отмене, то нам ничего не остается, как разъехаться по домам. Мы готовы были играть и сожалеем что матч не состоится. Но в данном случае здоровье людей важнее», - отметили в пресс-службе клуба.



Добавим, за отмену матча «Оренбургу» присуждено техническое поражение.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»