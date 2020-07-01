В Екатеринбурге эвакуировали торговый центр «Гринвич»

15:17 | 1.07.2020

Фото: vk.com

В Екатеринбурге сегодня эвакуировали людей из торгового центра «Гринвич» из-за сообщения о бомбе. Всего из здания вывели 750 человек, из них 80 детей, сообщает «Комсомольская правда-Урал».



Сейчас сотрудники полиции проверяют торговый центр на наличие в здании оставшихся людей. Также к «Гринвичу» подъехали спецмашины МЧС и скорой помощи.



Официальный представитель торгового центра Илья Клюжин подтвердил информацию: «Действительно, поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве. Из здания пришлось эвакуировать людей», – заявил он.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»