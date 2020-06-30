Число заражённых коронавирусом свердловчан превысило 13 000

12:34 | 1.07.2020

Фото: РИА Новости

В Свердловской области за сутки зарегистрировано 256 новых случаев COVID-19. Всего коронавирус в регионе обнаружен у 13048 человек.



Диагноз был лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+144. Продолжается уточнение статистики по работе лабораторий при медучреждениях Екатеринбурга, часть ранее проведенных которыми исследований вошла в сегодняшнюю статистику), Алапаевского, Арамильского, Артемовского, Асбестовского городских округов, Белоярского, Березовского, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхотурья, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Красноуральска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Кушвы, Ирбита и Ирбитского района, Камышлова, Кировграда, Невьянска, Нижнесергинского района, Новолялинского, Полевского городских округов, Слободо-Туринского района, Шалинского городского округа.



Состояние 146 госпитализированных оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 609. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.



Выписано 155 человек. Всего уральские врачи вылечили 7614 пациентов. Зарегистрировано шесть случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 101.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»