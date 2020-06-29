Еще 276 случаев коронавируса выявили в Свердловской области

12:34 | 30.06.2020

Фото: 3.wi-fi.ru

На Среднем Урале за сутки выявили еще 276 случаев коронавирусной инфекции. Всего в регионе лабораторно подтвердили COVID-19 у 12 792 человек.



Диагноз подтвержден у жителей Екатеринбурга (+255), Арамильского, Артемовского, Асбестовского городских округов, Дегтярска, Невьянска, Нижнего Тагила, Режа, а также один случай заболевания у жителя другого региона России.



В региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом отметили, что в сегодняшней сводке учтены случаи заболевания, которые фиксировали в течение последней недели, но по разным причинам не были включены в ежедневные сводки.



– Мы сегодня по-прежнему находимся на плато. Какой-то устойчивой тенденции к улучшению ситуации по заболеваемости пока нет, но и всплески тоже отсутствуют – ежедневный прирост находится в районе 200 случаев, – подчеркнула главный эпидемиолог министерства здравоохранения Свердловской области Галина Борисевич.



Состояние 138 госпитализированных оценивается как тяжелое, 112 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 57 – на аппаратах ИВЛ. 627 пациентов, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, находятся в состоянии средней тяжести, остальные – удовлетворительном.



Из больниц по выздоровлению выписано еще 150 человек с COVID-19. Всего уральские врачи вылечили уже 7459 пациентов.



Зарегистрировано еще два случае смерти пациентов с коронавирусом. Всего от инфекции умерли уже 95 свердловчан.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»