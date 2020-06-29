Обновлена карта распространения COVID-19 в Свердловской области

Роспотребнадзор опубликовал новую карту распространения коронавирусной инфекции на Среднем Урале. Карта составлена по данным на 29 июня.Всего в Свердловской области выявлены 12 516 случаев коронавируса. Больше всего зараженных зафиксировано в Екатеринбурге (8223), затем идет Нижний Тагил (558), Верхняя Пышма (365), Березовский (273), Первоуральск (256), Каменск-Уральский и Каменский район (155), Невьянск (146), Ревда (135), Полевской (118). Десятое место в антирейтинге занимает Реж и Режевской район (117).На данный момент в регионе остается лишь одна территория, где не зарегистрирован ни один зараженный – Таборинский муниципальный район.