Ещё 209 свердловчан заразились коронавирусом

12:49 | 28.06.2020

Фото: mos.ru

В Свердловской области за сутки зарегистрировали 209 новых случаев заражения коронавирусом. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 12302 человек.



Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+92), Алапаевского, Артемовского, Ачитского городских округов, Алапаевского района, Байкаловского района, Березовского, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Верхнего Тагила, Дегтярска, ЗАТО Свободный, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского, Камышлова, Кировграда, Среднеуральска, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижнесергинского района, Режа, Североуральска, Серова, Сосьвинского, Талицкого, Туринского и Шалинского городских округов.



Состояние 141 госпитализированного оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 601. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.



Выписано 210 человек. Всего уральские врачи вылечили 7219 пациентов.



Зарегистрирован один случай смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 91.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»