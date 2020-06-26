Число заражённых COVID-19 в Свердловской области превысило 12 000 человек

12:48 | 27.06.2020

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Свердловской области за минувшие сутки коронавирусом заболели ещё 216 человек. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 12 093 пациентов.



Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+113), Арамильского, Артемовского, Артинского, Ачитского городских округов, Верхней Пышмы, Пышминского городского округа, Дегтярска, Краснотурьинска, Красноуфимска, Красноуральска, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Кушвы, Ивделя, Ирбита, Качканара, Кировграда, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Невьянска, Нижней Туры, Режа, Серова, Туринского и Шалинского городских округов.



Состояние 136 госпитализированных оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 608. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.



Выписано 223 человека. Всего уральские врачи вылечили 7009 пациентов.



Зарегистрировано пять случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 90

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»