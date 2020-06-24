Новости дня
13:43 | 26.06.2020
Фото: ngzt.ru
В Екатеринбург прилетят застрявшие в Душанбе туристы
Согласно списку, с 26 июня по 7 июля в Россию прибудут около 40 рейсов:
– 26 июня 2020: AFL2639 Барселона— Москва в 16:35 (по местному времени), AFL2043 Париж — Москва в 18:05 (по местному времени), AFL2580 Лондон — Москва в 18:15 (по местному времени), SDM4974 Бишкек — Санкт-Петербург в 17:45 (по местному времени), TJK4853 Душанбе — Казань в 21.00 (по местному времени).
– 27 июня 2020: AFL1895 Ош — Москва в 12:30 (по местному времени), RJA6177 Амман – Москва в 23:50 (по местному времени).
– 28 июня 2020: AFL1881 Бишкек — Москва в 16:05 (по местному времени), AFL103 Нью-Йорк — Москва в 19:20 (по местному времени), AFL2409 Рим — Москва в 18:20 (по местному времени), NGT753 Ереван — Калуга в 08:00 (по местному времени).
– 29 июня 2020: AIC1923 Дели — Москва в 07:30 (по местному времени), NGT761 Ереван — Санкт-Петербург в 11:00 (по местному времени).
– 30 июня 2020: Душанбе — Новосибирск (номер рейса и время уточняются), AFL501 Тель-Авив — Москва в 07:50 (по местному времени), SDM6626 Гоа — Москва — Новосибирск в 07:20 (по местному времени), SDM6626 Гоа — Москва— Казань в 07:20 (по местному времени), SDM6626 Гоа — Москва — Санкт-Петербург в 07:20 (по местному времени), SDM6696 Денпасар — Москва — Новосибирск в 09:05 (по местному времени), SDM6696 Денпасар — Москва— Казань в 09:05 (по местному времени), SDM6696 Денпасар — Москва — Санкт-Петербург в 09:05 (по местному времени), NGT755 Ереван —Сочи в 18:00 (по местному времени), NGT743 Ереван — Минеральные Воды в 11:00 (по местному времени), CSC3851 Чэнду — Санкт-Петербург в 10:10 (по местному времени).
– 1 июля 2020: ZF2504 Каракас — Москва в 17:50 (по местному времени), ZF2504 Кито (Эквадор) — Москва в 20.50(по местному времени), ZF2504 Сан-Хосе (Коста-Рика) — Москвав 23.50 (по местному времени), Душанбе — Москва (номер рейса и время уточняются), VJC7988 Ханой — Владивосток в 09:00 (по местному времени).
– 2 июля 2020: AFL2137 Стамбул — Москва в 14:40 (по местному времени), AFL2111 Афины — Москва в 13:05 (по местному времени), SHU5437 Сеул — Владивосток в 13:05 (по местному времени).
– 4 июля 2020: AFL209 Шанхай — Москва в 08:10 (по местному времени), AFL2695 Амстердам — Москва в 18:15 (по местному времени), CSN5241 Гуанчжоу — Москва в 09:40 (по местному времени).
– 5 июля 2020: UAE2513 Дубай — Москва в 08:30 (по местному времени), CSC3851 Чэнду — Санкт-Петербург в 12:10 (по местному времени), AFL103 Нью-Йорк — Москва в 19:20 (по местному времени).
– 6 июля 2020: SMR203 Душанбе — Санкт-Петербург в 07:00 (по местному времени).
– 7 июля: TJK4801 Душанбе— Екатеринбург в 21:00 (по местному времени).
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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