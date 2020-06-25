В Екатеринбурге на пьяного водителя на «Ауди» завели четыре административных дела

19:28 | 25.06.2020

Фото: РИА Новости

В Екатеринбурге на пьяного водителя за рулем «Ауди А7», устроившего гонки с дюжиной автомобилей ДПС, завели четыре административных дела.



Как рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу, инцидент произошел вчера в районе перекрестка Волгоградская – Ясная. Нетрезвого водителя, замеченного инспекторами ДПС просили остановиться, но требования полицейских он игнорировал. В итоге экипажам удалось задержать мужчину, нарушившего ряд правил дорожного движения.



«В ходе предварительного разбирательства сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что за рулем иномарки находился 32 - летний уроженец Свердловской области, проживающий в Екатеринбурге. Известно, что водитель имеет стаж управления транспортными средствами 8 лет. За этот период он 18 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Основные нарушения у него связаны с превышением установленной скорости. Проведенное на месте происшествия освидетельствование подтвердило, что водитель был пьян. Прибор показал опьянение в размере 0, 853 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха. Как пояснил гражданин, выпив дома, он поехал в ближайший киоск за добавкой», - сказали в ОГИБДД.



Административные дела на нарушителя заведены за невыполнение требования об остановке, езду за рулем без ремня безопасности, проезд перекрестков на запрещающий сигнал и нарушение в части светопропускания стекол у машины. А за езду в состоянии опьянения мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч и лишение права управления транспортными средствами на срок до двух лет.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»