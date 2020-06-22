На Среднем Урале выявлено 182 новых случая коронавируса

12:40 | 23.06.2020

Фото: yellmed.ru

В Свердловской области лабораторно подтвердили 182 новых случая коронавирусной инфекции. Всего в регионе зарегистрировано 11 311 заболевших COVID-19.



Диагноз подтвержден у жителей Екатеринбурга (+121), Алапаевского района, Арамильского и Артемовского городских округов, Байкаловского района, Березовского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Дегтярска, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Кушвы, Камышлова и Камышловского района, Кировграда, Красноуфимска, Среднеуральска, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижнесергинского района, Полевского, Пышминского, Режевского, Североуральского и Туринского городских округов.



Состояние 118 госпитализированных врачи оценивают как тяжелое, 93 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 48 – на аппаратах ИВЛ. 737 пациентов, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, находятся в состоянии средней тяжести, остальные пациенты – в удовлетворительном состоянии.



За сутки по выздоровлению выписано 406 человек. Всего уральские врачи вылечили 5972 пациентов.



Также зарегистрировано 4 случая смерти больных коронавирусом. Общее число летальных случаев – 75.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»