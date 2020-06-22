Обновлена карта распространения коронавируса на Среднем Урале

Роспотребнадзор обновил карту распространения коронавирусной инфекции на Среднем Урале. По данным на 22 июня, по-прежнему есть территория, на которой не выявили ни одного зараженного COVID-19, – Таборинский муниципальный район.Остальные места Свердловской области, где подтверждены случаи коронавируса, закрашены светло-оранжевым, ярко-оранжевым или красным цветами в зависимости от уровня распространения инфекции.Больше всего случаев подтверждено в Екатеринбурге, где COVID-19 заболели 7374 человека. Затем в антирейтинге идет Нижний Тагил с 465 заболевшими, потом Верхняя Пышма (323), Березовский (259), Первоуральск (221), Каменск-Уральский и Каменский район (153), Невьянск (131), Полевской (114), Ревда (108), Реж и Режевской район (94).