На дороге Екатеринбург - Тюмень произошло жуткое смертельное ДТП

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: скрин видео E1.ru

Фото: скрин видео группа «Инцидент Екатеринбург»/ВКонтакте

Сегодня утром, около 10:00, на 43-м километре дороги Екатеринбург — Тюмень, возле поселка Гагарского, произошла авария с участием нескольких автомобилей. Есть пострадавшие и погибший.Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области, водитель Renault Logan при движении со стороны Екатеринбурга в направлении Тюмени при совершении обгона допустил боковое столкновение с попутно движущейся машиной Ford, после чего его отбросило на встречно движущиеся автомашины Opel и Lada.В результате происшествия водитель Renault Logan погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи, ещё четыре человека пострадали (все они отправлены в больницу).Движение для машин в районе 43-го километра дороги Екатеринбург – Тюмень временно затруднено.В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на место выезжала одна единица пожарно-спасательной техники. С целью недопущения возгорания поврежденных машин сотрудники отключили аккумуляторы в автомобилях.