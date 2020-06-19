Врач из Екатеринбурга рассказала Владимиру Путину о борьбе с COVID-19 в регионе

08:55 | 21.06.2020

Фото: REUTERS

Заведующая инфекционным отделением №6 ГКБ №40 Анна Овчинникова рассказала Владимиру Путину о борьбе с COVID-19 в регионе, а также поблагодарила Президента РФ за помощь государства во время пандемии.



Врач-инфекционист приняла участие во встрече, которую глава государства провёл по видеоконференцсвязи в преддверии Дня медицинского работника. По словам Анны Овчинниковой, в Свердловской области многие отделения больницы были полностью перепрофилированы для приёма пациентов с новой коронавирусной инфекцией.



«Никто из сотрудников не остался в стороне, за что им огромное спасибо. Вначале все волновались, но сейчас работаем спокойно, уверенно – благодаря поддержке коллег, руководства больницы, большую помощь нам оказывают клинические ординаторы под управлением медицинского университета. Специфика нашей больницы такова, что мы принимаем средне-тяжёлых и тяжёлых пациентов, но справляемся – пролечено уже две тысячи пациентов»,- рассказала в ходе встречи Анна Овчинникова.



Кроме того, врач отметила, что ГКБ №40 полностью оснащена всеми средствами защиты и медикаментами.



«Мы очень благодарны за то, что наша работа получила такую поддержку и отклик со стороны государства, жителей нашего региона и всей России»,- сообщила Овчинникова.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»