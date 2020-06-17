В Свердловской области ещё 231 человек заразился коронавирусом

12:39 | 18.06.2020

Фото: rospotrebnadzor.ru

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировали 231 новый случай коронавируса. Всего COVID-19 на Среднем Урале обнаружен у 10247 человек.



Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+163), Арамильского, Березовского городских округов, Дегтярска, Краснотурьинска, Первоуральска, Ревды, Староуткинска, поселка Малышева, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Полевского, Пышминского, Североуральского, Шалинского городских округов.



Состояние 91 госпитализированного оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 560. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.



Выписано 196 человек. Всего уральские врачи вылечили 4853 пациента.



Зарегистрировано три случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 60.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»