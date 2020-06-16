В Ачитской районной больнице нарушались трудовые права работников

10:27 | 17.06.2020

Фото: kiselevsk.bezformata.com

Прокуратура Ачитского района нашла ряд нарушений в ходе плановой проверки по соблюдению требований трудового законодательства в ГБУЗ «Ачитская центральная районная больница».



Выяснилось, что сотрудники медицинского учреждения не в полном объеме обеспечены средствами индивидуальной защиты, что нарушает ст. 219 ТК РФ. Помимо прочего, врачам и водителям скорой медицинской помощи с 1 октября 2019 года установлены минимальные размеры окладов. Связанные с этим дополнительные соглашения к договорам не заключены, что нарушает права сотрудников на полную достоверную информацию об условиях труда, отмечают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



В результате в адрес руководителя больницы внесено представление с требованием об устранении нарушений трудового законодательства и привлечении ответственных за правонарушения лиц к ответственности. В отношении медицинского учреждения возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).



Все нарушения устранены в полном объеме.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»