Роспотребнадзор обновил карту распространения коронавируса в Свердловской области

Карта распространения коронавируса в Свердловской области.

Свердловское управление Роспотребнадзора обновило карту распространения коронавируса по данным на вчерашний день, 15 июня. Так, инфекция выявлена у жителей 71 муниципалитета.В Екатеринбурге зарегистрировано больше всего заболевших COVID-19 – 6 317 человек. Также в антирейтинге находятся Нижний Тагил (358 заразившихся), Верхняя Пышма (302), Березовский (230), Первоуральск (170), Каменск-Уральский и Каменский район (133), Невьянск (119), Полевской (112), Ревда (89) и Камышлов и Камышловский район (85).Также коронавирус выявлен у 201 человек из других регионов России. Всего в Свердловской области подтверждено 9558 случаев заражения. При этом в регионе остались еще две территории, не тронутые COVID-19: Туринская Слобода и Таборы.