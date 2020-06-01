60 отделений Почты России в Свердловской области будут работать без выходных

15:00 | 15.06.2020

В крупных городах Свердловской области 60 отделений Почты России будут работать без выходных. В Екатеринбурге на такой график работы перейдут 47 отделений.



Остальные отделения Почты России, которые будут работать семь дней недели, расположены в Нижнем Тагиле, Каменск-Уральском, Первоуральске, Ревде, Асбесте, Качканаре, Артемовском, Сысерти и других крупных городах Среднего Урала.



– Крупные города давно отвыкли от закрытия сервисов по выходным, и мы приводим график в соответствие со стандартом оказания услуг. Люди ценят возможность планировать свое время и маршруты. Мы не должны ограничивать это планирование, – отмечает генеральный директор Почты России Максим Акимов.



Добавим, что всего по стране на новый режим работы в июне перешли 1400 отделений. В ближайшее время планируется перевод еще почти тысячи отделений.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»