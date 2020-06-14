Ещё 233 человека заразились коронавирусом в Свердловской области

12:47 | 15.06.2020

Фото: regnum

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировали 233 новых случая коронавируса. Всего в регионе COVID-19 обнаружен у 9558 человек.



Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+208), Березовского, Верхней Пышмы, Ивделя, Каменска-Уральского и Каменского района, Сухого Лога, Среднеуральска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Пышминского, Туринского и Режевского городских округов



Состояние 90 госпитализированных оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 613. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.



Выписан 91 человек. Всего уральские врачи вылечили 4235 пациентов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»