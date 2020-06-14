На Среднем Урале уже полторы недели ищут пропавшего мужчину

09:04 | 15.06.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Качканаре в Свердловской области без вести пропал 64-летний Владимир Ступин. 5 июня, около 12:00, его видели в последний раз. Мужчина нуждается в медицинской помощи.



Как отмечает поисковый отряд «Лиза Алерт», сейчас пропавший может находиться в другом городе.



Приметы: рост 168 см, нормальное телосложение, голубые глаза, русые короткие волосы с проседью. Во что был одет в момент исчезновения – неизвестно.



Если вы видели мужчину или знаете, где он может быть – сообщите об этом инфоргу поиска Анастасии по номеру телефона 89824578964.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»