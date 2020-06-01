В Екатеринбурге возобновляется движение автобусов до Новоуральска

14:45 | 10.06.2020

Фото: fototerra.ru

С 12 июня возобновляется транспортное сообщение Екатеринбург – Новоуральск. Информация об этом появилась на сайте Северного автовокзала.



Автобусы по маршруту №605А будут отправляться из уральской столицы в 12:02 и 16:57 по местному времени.



Напомним, ранее Северный автовокзал возобновил автобусные рейсы в Соликамск, несколько городов Башкирии, Тавду, Лесной и Красноуральск.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»