Новости дня
14:45 | 10.06.2020
Фото: fototerra.ru
В Екатеринбурге возобновляется движение автобусов до Новоуральска
Автобусы по маршруту №605А будут отправляться из уральской столицы в 12:02 и 16:57 по местному времени.
Напомним, ранее Северный автовокзал возобновил автобусные рейсы в Соликамск, несколько городов Башкирии, Тавду, Лесной и Красноуральск.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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