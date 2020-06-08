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09:59 | 9.06.2020

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

Бывший главный полицейский «уральской Рублевки» перевелся в региональный главк

Начальником центра кинологической службы ГУ МВД России по Свердловской области назначен полковник полиции Евгений Узянов. До последнего времени он занимал должность руководителя МО МВД России «Сысертский». По некоторым данным, Евгений Узянов уже представлен личному составу.

Должность начальника кинологической службы ГУ МВД была вакантна с весны 2019 года, после того как её покинул полковник Олег Ваничкин, который буквально посвятил себя подразделению. Он уволился на фоне скандала, связанного с проведением обысков в центре кинологической службы сотрудниками ФСБ и подразделения собственной безопасности ГУ МВД.

Должность начальника Сысертского ОМВД Евгений Узянов занимал с августа 2014 года. До этого также руководил отделом по борьбе с преступлениями и правонарушениями в сфере общественной нравственности УВД Екатеринбурга (подразделение занималось борьбой с проституцией), после этого перешел в ОБППРиАЗ (отдел по борьбе с преступлениями на потребительском рынке), в 2010 году возглавил отдел полиции №13 (микрорайон Химмаш).

Фамилия Узянова мелькала в 2018 году в информационном скандале, связанном с оказанием миграционных услуг иностранным гражданам. Он даже пытался судиться с журналистами издания URA.RU, но проиграл. Впоследствии под суд за мошенничество попал его знакомый Денис Ершов (они познакомились в 2015 году), который обещал местной бизнес-вумен покровительство со стороны полиции за денежное вознаграждение. В ходе расследования следствие не установило факт передачи денежных средств ни Евгению Узянову, ни его подчиненным – Денис Ершов вводил в заблуждение свою жертву, которая отдала за «крышу» почти миллион рублей.

По информации источников veved.ru, место Евгения Узянова в Сысерти может занять подполковник Евгений Жиров – начальник отдела полиции №21 (г.Арамиль).

© «Вечерние ведомости»

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