С 11 июня из Екатеринбурга в Соликамск начнут ездить автобусы

09:12 | 9.06.2020

Из Екатеринбурга вновь начнут ездить автобусы в Соликамск. С Северного автовокзала транспорт по маршруту №1030 будет курсировать с 11 июня.



Время отправления автобуса — ежедневно в 19:43. Маршрут проходит через Горнозаводск, Губаху, Кизел, Александровск, Яйву и Березники. Оформить билеты можно уже сейчас.



Ранее появилась информация о том, что на Северном автовокзале возобновили рейсы в несколько городов Башкирии, Тавду, Лесной и Красноуральск.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»