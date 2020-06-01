Медработникам ЦРБ Тавды перечислили стимулирующие выплаты после вмешательства прокуратуры

10:23 | 8.06.2020

Фото: u-f.ru

В Тавде медицинским сотрудникам перечислили стимулирующие выплаты только после вмешательства прокуратуры. Надзорное ведомство проводило проверку полноты и своевременности перечисления выплат медработникам отделения скорой медицинской помощи ЦРБ.



Напомним, что постановлением Правительства РФ были определены дополнительные стимулирующие меры медицинским работникам, которые оказывают помощь гражданам с коронавирусной инфекцией.



В ходе проверки было установлены, что четверо фельдшеров отделения скорой помощи, оказывавшим медицинскую помощь людям с Covid-19, получили выплаты за апрель 2020 года не в полном объеме. Также выяснилось, что было нарушено право восьми фельдшеров отделения скорой медицинской помощи на получение в полном объеме стимулирующих выплат, предусмотренных указом губернатора Свердловской области.



Прокуратура внесла представление в адрес главного врача Тавдинской ЦРБ с требованием об устранении выявленных нарушений. В результате нарушения были устранены, работником незамедлительно доначислили и произвели установленные губернатором выплаты в размере свыше 100 тысяч рублей.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»