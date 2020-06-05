Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области постепенно снижается

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Свердловской области, по которому Роспотребнадзор принимает решение о продлении режима самоизоляции, постепенно снижается.Сегодня коэффициент равен 1,05 (точнее 1,049). Чтобы ослабить ограничительные меры, он должен продержаться на отметке, не превышающей 1,0, на протяжении нескольких дней.Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.Дата – количество заболевших: 3 июня – 357; 4 июня –298; 5 июня – 251; 6 июня – 249.Дата – количество заболевших: 30 мая – 261; 31 мая – 265; 1 июня – 283; 2 июня – 292.Напомним, в Свердловской области за сутки зарегистрировали 249 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в регионе Covid-19 обнаружен у 7179 человек.