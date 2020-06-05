Новости дня
15:59 | 6.06.2020
Фото: u-f.ru
Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области постепенно снижается
Сегодня коэффициент равен 1,05 (точнее 1,049). Чтобы ослабить ограничительные меры, он должен продержаться на отметке, не превышающей 1,0, на протяжении нескольких дней.
Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.
Дата – количество заболевших: 3 июня – 357; 4 июня –298; 5 июня – 251; 6 июня – 249. Сумма – 1155.
Дата – количество заболевших: 30 мая – 261; 31 мая – 265; 1 июня – 283; 2 июня – 292. Сумма – 1101.
Rt – 1155/1101=1,049
Напомним, в Свердловской области за сутки зарегистрировали 249 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в регионе Covid-19 обнаружен у 7179 человек.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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