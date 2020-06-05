В Каменске-Уральском мать заперла ребенка в машине, «чтобы не подвергать риску заражения коронавирусом»

12:12 | 6.06.2020

Фото: insit.tv

В Каменске-Уральском местная жительница оставила малыша в автомобиле, отправившись со другим своим ребенком на шоппинг. Плачущего мальчика в окнах машины увидели прохожие, которые вызвали полицию.



На место прибыл сотрудник ГИБДД Павел Устьянцев, который смог успокоить пристегнутого к автокреслу малыша и объяснить ему, как открыть дверь автомобиля. Инспектор позднее отметил, что воспитывает троих детей, поэтому легко нашел общий язык с пострадавшим.



Пока Устьянцев занимался высвобождением мальчика, коллеги сотрудника ГИБДД искали родителей: по домашнему адресу никого не оказалось, позднее мать вернулась к машине сама.



В пресс-службе областного управления ГИБДД рассказали, что действия женщины были намеренны: нужно было купить одежду старшему сыну, а младшего было решено оставить в машине, чтобы не подвергать риску заражения коронавирусом.



«Инспекторами подразделения по делам несовершеннолетних Каменска-Уральского в отношении женщины составлен административный протокол о привлечении ее к ответственности, предусмотренной ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»