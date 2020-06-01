Житель Читы стал жертвой мошенничества в Екатеринбурге, пытаясь купить иномарку

15:54 | 4.06.2020

Фото: zen.yandex.md

В Екатеринбурге полицейские расследует хищение более 300 тысяч рублей, совершенное при покупке автомобиля через интернет, сообщает пресс-служба УМВД.



В полицию обратился 37-летний житель Читы, сообщивший, что прибыл в столицу Урала для покупки автомобиля Toyota Land Cruiser 80. 17 мая на сайте объявлений он нашел информацию о продаже иномарке по цене ниже рыночной. Находясь в Чите, он связался с продавцом.



На звонок ответил мужчина, представившийся жителем Серова «Андреем», и попросил сделать предоплату, чтобы подтвердить намерения покупателя и снять объявление с сайта. Для большей убедительности он направил покупателю скриншот своего паспорта. Покупатель перевел на его карту 50 тысяч рублей.



После этого мужчины договорились завершить сделку в Екатеринбурге 20 мая. Потерпевший прибыл в уральскую столицу, где снова позвонил «Андрею». Тот сказал, что скоро подъедет, и попросил перевести еще 85 тысяч якобы для срочных платежей. Потерпевший перевел названную сумму в ближайшем отделении банка. После этого «Андрей» перезвонил и попросил внести еще 285 тысяч, из которых заявитель перевел 200 тысяч.



Затем просьба о переводе средств опять повторилась, однако начавший подозревать обман покупатель ответил отказом. Через некоторое время потерпевший попытался связаться с «Андреем», но его телефон оказался недоступен.



– В ходе проверки полицейскими было установлено, что данные паспорта, предоставленного продавцом, принадлежат несуществующему лицу. В настоящее время в рамках расследования сотрудники органов внутренних дел проводят следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание причастных к данному преступлению, – сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»