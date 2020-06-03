Житель Тавды хранил дома самодельное взрывчатое вещество

14:04 | 4.06.2020

Фото: kuban24.tv

Тавдинский межрайонный следственный отдел СКР по Свердловской области завершил расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимого 59-летнего жителя Тавды. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и перевозка взрывчатых веществ).



Как рассказали в СКР по Свердловской области, обвиняемый незаконно приобрел взрывчатое вещество – смесь дымного и бездымного порохов массой более 300 граммов. Нелегальный товар мужчина хранил в двух местах своего жительства – в квартире в Тавде и дачном домике в СТ «Белые лилии».



Согласно проведенной экспертизе, взрывчатое вещество было изготовлено самодельным способом: были смешаны бездымный и дымный пороха, являющиеся взрывчатыми веществами метательного действия, пригодные для производства взрыва.



Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»