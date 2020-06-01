В поселке Свердловской области пожарные спасли человека из полыхающего дома

23:04 | 3.06.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В поселке Зайково в Ирбитском муниципальном образовании пожарные спасли человека из полыхающего здания, об этом рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.



Речь идет о двухэтажном доме на улице Юбилейной. Человек был спасен звеном газодымовой службы с помощью маски «Самоспасатель» по лестничным маршам.



На месте работали 2 единицы техники, 7 человек личного состава. К счастью, пожар удалось потушить в течение 2 минут.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»