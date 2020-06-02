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12:40 | 3.06.2020

Фото: РИА Новости

В Свердловской области ещё 357 человек заразились коронавирусом

В Свердловской области за минувшие сутки коронавирус был обнаружен ещё у 357 человек. Всего в регионе зарегистрирован 6381 случай Covid-19.

Лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» подтвердила диагноз у жителей Екатеринбурга (+217), Артинского, Алапаевского, Арамильского городских округов, Асбеста, Белоярского городского округа, Богдановича, Березовского, Верхней Пышмы, Верхних Серег, Гаринского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Кушвы, Лесного, Невьянска, Нижней Туры, Нижних Серег, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Староуткинска, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского и Талицкого городских округов, Туринского и Шалинского городских округов, а также у одного жителя другого региона.

Состояние 55 госпитализированных оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 415. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии.

Выписано ещё 170 человек. Всего от Covid-19 вылечились 2680 пациентов.

Зарегистрировано ещё два случая смерти больных коронавирусом. Общее число возросло до 33.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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