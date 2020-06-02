Екатеринбургская полиция выполнила просьбу Евгения Куйвашева

Руководство УМВД России по Екатеринбургу выполнило просьбу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, выставив наряд ДПС около ККТ «Космос», где регулярно собираются байкеры и любители кальянов, громко слушающие музыку.Сегодня, 2 июня, на парковке, где обычно проходит тусовка, как и анонсировалось, появился патрульный автомобиль ДПС. Звуки мотоциклистов конечно слышны, но на излюбленное место они приезжать не решаются.Инспекторы ДПС периодически останавливают проезжающих мимо автомобилистов, проверяя документы.Кроме этого, территорию около ККТ «Космос» и спорткомплекса «Динамо» стали чаще патрулировать наряды ППСП, экипаж замечен и около Вознесенкой горки.