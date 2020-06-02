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23:57 | 2.06.2020

Екатеринбургская полиция выполнила просьбу Евгения Куйвашева

Руководство УМВД России по Екатеринбургу выполнило просьбу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, выставив наряд ДПС около ККТ «Космос», где регулярно собираются байкеры и любители кальянов, громко слушающие музыку.

Сегодня, 2 июня, на парковке, где обычно проходит тусовка, как и анонсировалось, появился патрульный автомобиль ДПС. Звуки мотоциклистов конечно слышны, но на излюбленное место они приезжать не решаются.

Екатеринбургская полиция выполнила просьбу Евгения Куйвашева

Екатеринбургская полиция выполнила просьбу Евгения Куйвашева


Инспекторы ДПС периодически останавливают проезжающих мимо автомобилистов, проверяя документы.



Кроме этого, территорию около ККТ «Космос» и спорткомплекса «Динамо» стали чаще патрулировать наряды ППСП, экипаж замечен и около Вознесенкой горки.

© «Вечерние ведомости»

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