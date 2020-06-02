Новости дня
23:57 | 2.06.2020
Екатеринбургская полиция выполнила просьбу Евгения Куйвашева
Сегодня, 2 июня, на парковке, где обычно проходит тусовка, как и анонсировалось, появился патрульный автомобиль ДПС. Звуки мотоциклистов конечно слышны, но на излюбленное место они приезжать не решаются.
Инспекторы ДПС периодически останавливают проезжающих мимо автомобилистов, проверяя документы.
Кроме этого, территорию около ККТ «Космос» и спорткомплекса «Динамо» стали чаще патрулировать наряды ППСП, экипаж замечен и около Вознесенкой горки.
© «Вечерние ведомости»
02.06.2020
23:57 | 2.06.2020
Екатеринбургская полиция выполнила просьбу Евгения Куйвашева
22:00 | 2.06.2020
От укусов клещей пострадали более 20 тысяч свердловчан
21:20 | 2.06.2020
В Свердловской области закончили расследование кражи наград и коллекции моделей раритетных автомобилей
20:28 | 2.06.2020
Самозанятые в Свердловской области получили почти 9 тысяч выплат
19:45 | 2.06.2020
Больницам рекомендовали строго соблюдать противоэпидемические меры
19:26 | 2.06.2020
Свердловские торговые центры могут на 4 месяца освободить от уплаты налога на имущество
19:26 | 2.06.2020
Пермские депутаты примут участие в благотворительном забеге
19:21 | 2.06.2020
Алексей Дёмкин ответил на вопросы пермяков
19:18 | 2.06.2020
Депутаты предложили создать комиссию по контролю за организацией работы транспортной модели в Перми
19:11 | 2.06.2020
В Екатеринбурге началась подготовка к отопительному сезону 2020-2021
18:26 | 2.06.2020
В Талице сотрудница детсада не могла получить социальные льготы из-за опечатки в трудовой книжке
18:11 | 2.06.2020
Благотворительная акция по борьбе с коронавирусом в Прикамье объединила более 180 участников
17:50 | 2.06.2020
В ближайшие дни в Свердловской области резко похолодает
17:33 | 2.06.2020
В Свердловской области перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в смерти собутыльника
17:09 | 2.06.2020
Сотрудники городского лесничества Перми ответят на вопросы жителей
16:58 | 2.06.2020
В Перми проходит плоггинг-забег
16:53 | 2.06.2020
В Перми началась поставка учебников в школы на следующий учебный год
16:50 | 2.06.2020
Дмитрий Махонин поручил завершить устройство телетрапов в пермском аэропорту до конца сентября 2020 года
16:46 | 2.06.2020
#МыВместе: в Пермском крае пройдет «Неделя донорства»
16:44 | 2.06.2020
Следователи начали проверку по факту убийства СОБРом подозреваемого в краже обоев в Екатеринбурге
16:32 | 2.06.2020
Четыре города Прикамья претендуют на федеральную поддержку проектов по благоустройству
16:28 | 2.06.2020
В Свердловской области пропал без вести 38-летний мужчина
16:03 | 2.06.2020
Власти Нижнего Тагила отказались от проведения парада Победы 24 июня
15:39 | 2.06.2020
В Екатеринбурге полиция обнаружила плантацию конопли
15:14 | 2.06.2020
Росгвардия объяснила, почему подозреваемый в краже обоев был убит
15:10 | 2.06.2020
Инвестиции: современные инструменты для работы
14:37 | 2.06.2020
В Невьянске бывший руководитель МУП подозревается в растрате полумиллиона бюджетных рублей