В Ирбите свердловчанина приговорили к 1 году колонии за вождение в нетрезвом виде

18:52 | 2.06.2020

Фото: noticias.coches.com

В Ирбите вынесли приговор 37-летнему Ивану Фролову за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Как рассказали в прокуратуре, ему назначили 1 год лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года.



Полиция задержала мужчину 8 ноября прошлого года, когда он ехал на «ВАЗ 21053». Во время освидетельствования в организме Фролова было выявлено 0,832 мл/л этилового спирта. Стоит отметить, что ранее за такое преступление он к уголовной ответственности уже привлекался.



Согласно решению суда, наказание Фролов будет отбывать в колонии-поселении. Приговор суда в законную силу не вступил.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»