Индекс самоизоляции в Екатеринбурге стабилизировался на отметке 0,9

13:37 | 2.06.2020

Фото: Яндекс, карта самоизоляции

Сегодня, 2 июня, индекс самоизоляции в Екатеринбурге вновь оказался ниже, чем в Москве и многих других городах России, однако на протяжении нескольких дней он остается стабильным. На данный момент индекс составляет 0,9 балла.



Согласно данным сервиса Яндекс.Карты, сегодня по всей России индекс самоизоляции показывает очень низкие баллы. Лишь в Москве показатель немногим выше, чем во всей стране, – 1,6 балла. На Урале по показателям лидирует Нижний Тагил с 1,6 баллами, затем идут Тюмень и Пермь с 1,1 и 0,9 баллами соответственно. В Кургане и Челябинске индекс оказался ниже, чем в Екатеринбурге, – 0,8 и 0,7 баллов соответственно.



В Сибири индекс самоизоляции по сравнению с предыдущими днями поднялся: Новокузнецк и Новосибирск – 0,9 и 0,8 балла соответственно; в Томске и Кемерово индекс самоизоляции опустился до 0,9 и 0,4 балла соответственно.



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 292 новых случая заражения коронавирусом. Всего Covid-19 в регионе обнаружен у 6024 человек.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»