В Свердловской области выявлено еще 292 случая коронавируса

12:36 | 2.06.2020

Фото: yandex.ru

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 292 новых случая заражения коронавирусом. Всего Covid-19 в регионе обнаружен у 6024 человек.



Специалистами лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» вирус подтвержден у жителей Екатеринбурга (+200), Артинского и Белоярского городских округов, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Асбеста, Березовского, Верх-Нейвинского, Заречного, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Серова, Среднеуральска, Староуткинска, Сысертского, Тавдинского и Талицкого городских округов.



Состояние 56 госпитализированных оценивается как тяжелое, все они находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 28 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 326. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии.



Выписано еще 173 человека. Всего уральские врачи вылечили 2510 пациентов.



Зарегистрировано два случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 31.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»