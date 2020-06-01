Из магазина в Верхней Салде изъяли 32 коробки со спиртом: в город пришлось выезжать оперативникам из Екатеринбурга

Оперативники отдела потребительского рынка Управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД провели проверочные мероприятия в продуктовом магазине, расположенном в Верхней Салде на улице Воронова, 20. Поводом для приезда сотрудников полиции из Екатеринбурга стали жалобы, поступившие от местных жителей на круглосуточную торговлю алкоголем в торговой точке. Ситуация даже обсуждалась на заседании городской думы, а начальник территориального ОМВД Павел Пайцев три месяца назад давал обещание взять ситуацию пол личный контроль.Судя по всему, вмешательство главного городского полицейского не помогло – торговля в магазине продолжалась. Региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Народный контроль» Дмитрий Чукреев, принимавший участие в мероприятии, рассказал, что по итогам проверочной закупки информация о торговле подтвердилась, в помещении было обнаружено 32 коробки с дезинфицирующим средством «Стопсепт» с содержанием этилового спирта 95%, всего было изъято 1600 «пузырьков».«Флаконы предназначены для дезинфекции поверхностей, но фактически граждане, ведущие асоциальный образ жизни приобретают его для приема во внутрь. Свободная реализация данного товара ограничена законодательством, поэтому было принято решение об его изъятии. Предпринимателю грозит административная ответственность и конфискация продукции», – рассказал Дмитрий Чукреев.Кроме этого, по словам Дмитрия Чукреева, в магазине не соблюдались санитарные требования, действующие в условиях пандемии коронавирусной инфекции.«Согласно графику обработки помещений, дезинфекция не проводилась с 24 апреля, у сотрудников не измеряли температуру с 28 апреля, в помещении отсутствуют антиспетики, продавцы без масок», – отметил общественник.