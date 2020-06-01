В Екатеринбурге порядка 500 человек помолились за онлайн-молебном на окончание учебного года

18:49 | 1.06.2020

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Более 500 человек приняли участие в онлайн-молебне на окончание учебного года, об этом рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.



Богослужение было совершено иереем Андреем Щукиным в храме Вознесения Господня. Накануне тексты молитв были отправлены всем желающим принять участие молебне.



«Обычно 1 июня в Екатеринбургской епархии совершается торжественный крестный ход с благодарственной молитвой об окончании учебного года к месту, где стоял храм святой великомученицы Екатерины, - рассказал отец Андрей. - В этом году не получается совершить этот крестный ход, но молитва никогда не прекращается. Несмотря на те обстоятельства, в которых мы сейчас все находимся, мы возносим благодарственные молитвы об окончании учебного года».



В первые минуты после окончания молебна количество просмотров достигло более 10 тысяч.



Напомним, что традиционно ученики воскресных школ молятся в храме «Большой Златоуст» и шествуют крестным ходом, который завершается благодарственным молебном у часовни святой Екатерины.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»