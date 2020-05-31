В Свердловской области осудят виновника ДТП, в котором погибли два человека

11:56 | 1.06.2020

Фото: yandex.ru

В Белоярском районе перед судом предстанет 44-летний житель города Ишим, Тюменская область, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).



Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, ДТП произошло 10 сентября 2019 года. Водитель «ГАЗ 27057» следовал по 25 км автодороги «Екатеринбург – Тюмень» на административной территории Белоярского района в сторону уральской столицы. Не сумев сориентироваться в темноте, мужчина допустил столкновение со стоящим в попутном для него направлении неисправным автомобилем «КС 3574 Урал 5557». У автокрана была включена аварийная сигнализация.



В результате столкновения произошла разгерметизация топливной системы ГАЗели и топливо попало на нагретые детали автомобиля, что привело к воспламенению микроавтобуса. В передней части «ГАЗ 27057» находились два пассажира, которые получили телесные повреждения, не совместимые с жизнью. Оба скончались на месте происшествия.



Уголовное дело направлено в Белоярский районный суд для рассмотрения по существу. Правонарушителю грозит до семи лет лишения свободы.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»