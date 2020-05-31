В Тавде огнеборцы 11 часов тушили пожар площадью 500 квадратных метров

09:43 | 1.06.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Только под утро пожарные завершили тушение двухэтажного неэксплуатируемого здания, воспламенившегося накануне вечером в Тавде. Площадь горения составила 500 квадратных метров.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера накануне в 17:17, на вызов выехали 27 спасателей на шести спецмашинах.



Все работы на месте происшествия завершились в 03:46 по местному времени. Причины возгорания выясняются.



Добавим, накануне в Тавде загорелось еще одно двухэтажное неэксплуатируемое здание. Площадь горения составила 450 квадратных метров. Как рассказали в пресс-службе ведомства, на месте происшествия работали 18 спасателей и пять спецмашин.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»