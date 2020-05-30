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19:03 | 31.05.2020

Фото: пикабу

Свердловчанка пригрозила губернатору уголовным иском из-за вреда здоровью ребёнка

Жительница Свердловской области пригрозила главе региона Евгению Куйвашеву уголовным иском о намеренном причинении вреда здоровью её ребёнка.

По словам женщины, у её 12-летнего ребенка прогрессирующая катаракта. Из-за того, что «Микрохирургия глаза» в настоящее время закрыта, операцию провести ребёнку не представляется возможным.

«Если на следующей неделе не откроют «МНТК глаза» в Екатеринбурге, я отправлюсь в суд, и тогда пеняйте уже сами на себя. Ваши действия привели к тому, что мой ребёнок 12 лет с прогрессирующей катарактой месяц ходит как слепой котенок, и, если в ближайшее время операция не состоится, она может на всю жизнь такой остаться, и тогда у вас как у губернатора будет ещё больше проблем, ведь тогда иск будет уголовный о намеренном вреде здоровью ребёнка, повлекшем за собой последствия слепоты. Вы этого хотите?», – написала женщина.

Губернатор напомнил, что требования особого режима связаны с тем, чтобы обезопасить всех от вируса, но если человеку требуется экстренная и неотложная помощь нужно либо вызвать скорую, либо обратиться в клинику. Если врачи увидят угрозу здоровью пациента, то обязательно окажут помощь.

«Здравствуйте, я понимаю ваше отчаяние и хотел бы, чтобы все были здоровы. И особенно — дети. Я знаю, что ограничения на плановую помощь создают серьезные сложности для людей. Но я не думаю, что вы бы хотели, чтобы ваш ребенок заразился COVID-19. А именно с желанием обезопасить всех от вируса и связаны требования особого режима.

«Микрохирургия глаза» хоть и является частной медицинской организацией, тоже строго придерживается санитарно-эпидемических требований на период пандемии. Нормативная основа для возобновления помощи в плановом порядке сегодня в регионе есть, однако главные врачи, конечно, также следят за текущей эпидситуацией и принимают решение, исходя из соображений обеспечения безопасности персонала и пациентов.

Другой вопрос, если больному требуется экстренная или неотложная помощь. Тут для ее оказания на работу вызывается бригада. Стоит обратиться в клинику, и если врачи увидят угрозу, они обязательно окажут вам помощь. При этом я надеюсь, что в ближайшее время плановые приемы возобновятся повсеместно. И хотел бы, чтобы у вашего ребенка все было хорошо», – ответил Евгений Куйвашев маме ребенка.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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