14:29 | 31.05.2020

Фото: Яндекс.Карты

По данным Яндекс.Карт на день 31 мая, индекс самоизоляции в Екатеринбурге увеличился – теперь он составляет 2,6 балла –, однако на улице по-прежнему много людей.



Одни из высоких показателей в Свердловской области у Новоуральска (3,2) и Верхней Пышмы (2,9), одни из низких – в Ревде (2,3) и Краснотурьинске (2,5).



Напомним, за сутки на Среднем Урале зарегистрировали 265 новых случаев заражения коронавирусом. Всего Covid-19 в регионе обнаружен у 5449 человек. Выздоровели 2173 (+31 за сутки), скончались 27 (+1).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»