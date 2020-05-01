В Свердловской области коронавирусом заразились еще 230 человек

12:40 | 29.05.2020

Фото: park72.ru

На Среднем Урале за сутки зафиксировано еще 230 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 4923 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.



Специалисты лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» подтвердили диагноз у жителей Екатеринбурга (+147), Арамильского, Артемовского, Ачитского городских округов, Белоярского, Березовского, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Камышловского района, Красноуфимска, Малышевского городского округа, Нижнего Тагила, Невьянска, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Североуральска, Сысертского городского округа, Талицкого, Туринского и Шалинского городских округов.



Состояние 65 госпитализированных оценивается как тяжелое, 46 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 18 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 249. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии.



Выписано еще 170 человек. Всего уральские врачи вылечили 1997 пациентов.



Зарегистрировано еще два случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 25.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»