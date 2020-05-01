В Свердловской области родителям, потерявшим работу, выплатят по 3 тысячи рублей

20:32 | 28.05.2020

Фото: sm-news.ru

Директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов рассказал о мерах по стабилизации на рынке труда региона, об этом сообщили в региональном оперштабе. Одной из мер поддержки будут выплаты в размере 3 тысяч рублей родителям, потерявшим работу до 1 марта.



Кроме того, в регионе продлят выплаты пособия по безработице до 1 октября. Для предпринимателей, закрывших свое дело до 1 марта, предусмотрено максимальное пособие в течение трех месяцев. С 1 мая до 1 августа будет размер минимального пособия по безработице будет повышен до 4500 рублей.



«Есть проект программы по стабилизации рынка труда, в настоящий момент мы ведем активные консультации с Рострудом по формированию ее конечного облика. По данным направлениям мы работаем с федеральным правительством, надеемся, что полностью или частично эти предложения будут учтены», - отметил Дмитрий Антонов.



Отметим, что по данным на 20 мая на социальные выплаты в Свердловской области было направлено 822 млн рублей из федерального бюджета.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»